蘋果秋季第二場發表會周一登場，推出全新AirPods 3系列耳機，預計售價為5990元，比AirPods Pro便宜約2000元，這也讓前一代AirPods 2降價至4290元，AirPods 3的外觀設計融合AirPods與AirPods Pro的亮點，耳機柄雖與Pro系列採相同短柄規格，但沒有矽膠耳塞套及入耳設計。

AirPods 3推出規格與設計都與先前傳聞差異不大，與AirPods Pro一樣具有IPX 4的防水抗汙功能，此外，AirPods 3將使用MagSafe充電盒，至於電池續航力部分，可提供連續6個小時的音樂播放功能，搭配充電盒則可使用30小時，5分鐘快充就可使用1小時。

目前根據蘋果官網售價，AirPods 2的售價從5290元降為4290元，AirPods 3的價格則為5990元，AirPods Pro的價格則是7990元。AirPods 3的操作上與AirPods Pro相同，只要觸壓就可播打電話、播放音樂或叫Siri等功能，若AirPods超出藍芽接收範圍，iPhone手機上也會跳出提醒。

與AirPod Pro相比較，AirPods 3少了主動式降噪與通透模式2大功能，但升級到同等級的音樂晶片、抗汗抗水、空間音訊功能，且兩者價差達2千元，確實提供消費者更為平價的選擇。