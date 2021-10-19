為提升協勤人員協勤知能、統一觀念作法、培養工作默契，強化民防及治安能量，台中市政府警察局第六分局召集義警西屯中隊全體成員，於日前分別在該分局四樓禮堂、西屯派出所2樓及工業區派出所3樓採視訊方式，辦理年度幹部暨常年訓練。義警西屯中隊所屬西屯、何安、市政、協和、永福、工業區等分隊，共171人全員準時到訓。

訓練課程安排有「領導之原則、技巧及藝術」、「防詐欺宣導」、「婦幼安全宣導」、「各項福利措施規定宣導」等相關組訓課程，分局長蔡元戎特別針對協勤民力加強宣導執勤安全，表示感謝義警人員利用時間不辭辛勞協助該分局同仁執行勤務，共同打擊罪犯，對維護西屯區治安貢獻良多。

訓練課程安排有「領導之原則、技巧及藝術」、「防詐欺宣導」、「婦幼安全宣導」、「各項福利措施規定宣導」等相關組訓課程。（民眾提供／盧金足台中傳真）

副分局長陳國源於「勤（業）務指（督）導之心理調適及技巧」課程中，針對義警協勤安全及執勤技巧，加強宣導三安要求，即自身安全、對方安全及案件安全，使義警人員協勤時能安心服勤、安全下班，另適逢新冠肺炎疫情，更精進防疫作業及守則，期許居家及協勤時均應提高警覺做好防疫工作。

義警組訓配合防疫新生活運動，落實社交距離，加強個人衛生防護措施。（民眾提供／盧金足台中傳真）

義警組訓配合防疫新生活運動，落實社交距離，加強個人衛生防護措施，全員均量測額溫並戴口罩，課程內容編排豐富、參訓人員全數準時到訓，充分展現義警團隊向心力。