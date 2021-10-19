自稱「台灣第一個特務」的軍情局退役上校張超然，被控遭大陸國安部吸收，接受不法利益後拉攏昔日同袍赴陸，涉嫌違反國安法。張偵查中被羈押禁見，起訴後交保、限制出境，限境期限將屆，台北地院日前開庭審理後，認定張涉嫌重大，有逃亡大陸的可能，故裁定延長限境8個月。

檢方起訴指控，張超然從2011年起，先幫助周天慈處理在海南島經商發生的土地承租糾紛，周經安排到廣東與國安廳官員會面後，被陸方吸收，與張共同引介軍情局退役人員赴陸與陸方情報人員接觸。

張超然在偵查期間遭收押禁見，全案起訴後，北院裁定30萬元交保，限制住居，出境、出海8月。

由於限境期限將屆，北院本月8日傳喚張，張開庭前向媒體喊冤，稱自己受已故局長殷宗文指令，前往中國情蒐，是第一個去中國的情報員，從未出賣過國家任何情報、或在台發展組織，「只要我有出賣情報，就槍斃我！」

法官訊問後，仍認為張涉犯國家安全法既遂、未遂罪、國家情報工作法嫌疑重大，且頻繁往來兩岸，有在大陸生活的能力，有潛逃不歸的可能，故裁定延長限境8個月。