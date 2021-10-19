央視財經19日報導，10月7日，陝西渭南市大荔縣發生漫堤決口，20多萬人受災，近50萬畝農田被淹。（新華社）

央視財經19日報導，10月7日，陝西渭南市大荔縣發生漫堤決口，20多萬人受災，近50萬畝農田被淹。

自10月1日以來，陝西普降中到大雨，洪水造成滑坡、泥石流等地質災害，險情不斷。10月7日，渭南市大荔縣發生漫堤決口，20多萬人受災，近50萬畝農田被淹。

10月12日，洛河朝邑生產圍堤紫陽段決口處寬約40多公尺，隨著洪水的衝刷，決口在不斷擴大，情況十分緊急。

12日，決口的防汛搶險工作迎來了關鍵節點，現場80多輛運輸車和10多輛裝載機、挖掘機，不停穿梭。物料沙石不斷填入正在縮窄的決口處。

12日17時36分，經過了四天三夜80多台大型機械不懈的連續奮戰，紫陽段決口終於成功合龍。僅僅一個半小時之後，兩側的水位相差的高度就達到了一公尺以上，搶險工作仍然在繼續進行。

在紫陽決口北側的馬路上，幾十輛拉運石料的貨車排成了長龍。司機介紹說，他們一天24小時兩班制，人歇車不歇。但是由於司機不夠用，不少師傅從9日晚上開始已經連續幹兩天了。

10月13日的16時35分，經過24小時連續不停地奮戰之後，長達105公尺的決口成功合龍，這意味整個洛河的生產圍堤已經得到了有效恢復。

經過抗洪搶險人員的全力奮戰，大荔兩處決口被成功封堵。眼下，當地有關部門正在組織防汛隊伍進一步加固圍堤，與此同時，農田的排水工作也正在積極進行中。

目前全縣正在搶修道路、電力、通訊和水利設施，為災後重建提供基礎。同時對受災區進行清淤排澇，隨後進行相應的消毒及危房鑒定工作。滿足條件之後，再對災民進行回遷。