恒指開高走高 早盤漲近30點 10:302021/10/19 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股繼上一日重回50日線後，19日開高走高，早盤漲近300點。 恒指19日開高61點，報25471點；截至10點10分，報25703.41點，上漲293.66點，漲幅1.16％。 國指高開18點，報8989點；現報9085.14點，漲113.74點，漲幅1.27％。 科指高開25點或0.4％，報6349點；現報6445.46點，漲121.19點，漲幅1.92％。 紅籌指數報3877.29點，上漲28.63點，漲幅0.74％。 電子股走強 台股早盤大漲逾百點 美股震盪走高 拉回是買點 #漲幅 #開高走高 #早盤 #高開 #現報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門股－南紡 震盪走高上檔有壓 04:102021/10/19 證券．權證 《期貨》10月台指期開漲79點 電金齊揚 09:112021/10/19 財經 高捷小港林園線 拚明年動工 04:102021/10/19 產業特刊 油價飆 經長：中油啟動雙緩漲機制 04:102021/10/19 財經要聞 熱門股－撼訊 題材、基本面俱佳 04:102021/10/19 證券．權證 資金未散場 全球股票基金擁錢景 04:102021/10/19 投資理財 房產危機＋限電限產 大陸第4季GDP恐難保4 04:102021/10/19 焦點新聞 台中太平建設起飛 掀百億推案潮 04:102021/10/19 產業特刊 亞洲鋁王爆雷 中國忠旺公告經營困難 04:102021/10/19 產業特刊 商品狂飆 對沖基金賺翻了 04:102021/10/19 全球財經 半導體積弱不振 台股力守月線 04:102021/10/19 財經要聞 財經熱門新聞 鋼鐵、航運、面板股 業績好為何漲不動？1數字揭內幕 - 財經 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 台積電、英特爾領先！三星彎道超車想破頭 少主曝新動作 - 財經 日圓貶過頭了嗎？ 外銀看兩指標作決策 - 財經 - 工商 MIH三款電動車 光速亮相 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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