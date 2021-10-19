港股繼上一日重回50日線後，19日開高走高，早盤漲近300點。

恒指19日開高61點，報25471點；截至10點10分，報25703.41點，上漲293.66點，漲幅1.16％。

國指高開18點，報8989點；現報9085.14點，漲113.74點，漲幅1.27％。

科指高開25點或0.4％，報6349點；現報6445.46點，漲121.19點，漲幅1.92％。

紅籌指數報3877.29點，上漲28.63點，漲幅0.74％。

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