台中市鉛球好手林家瑩自1999年全運會改制以來，稱霸全運會22年，「鉛」出空前連霸紀錄。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2021年全國運動會賽事競爭，台中隊好手成績摘金捷報頻傳，女子鉛球國手林家瑩創下連奪12金戰績，締造全運會田徑項目史上最長的11連霸紀錄。

運動局長李昱叡表示，台中市目前累積共29金、47銀、30銅，暫居第3名，女子鉛球國手林家瑩在此次賽事中光榮封后，不僅寫下輝煌的連11次奪金紀錄，也寫下台灣全國運體壇最高連莊紀錄，自1999年全運會改制以來，林家瑩稱霸全運會22年。

田徑賽事昨日進入第二天賽程，除了台中鉛球女將林家瑩以16公尺38摘金，締造全國運動會史上最高的11連霸外，女子鏈球女將梁宥婕在賽程第一天也為台中奪得一面銀牌、男子三級跳好手李允辰。

女子400公尺好手林玉婕也為台中市各斬獲一面銀牌、男子400公尺接力洪孟隆、趙敬民、宋岳竣及葉守博聯手為台中再獲得一面銀牌。

運動局指出，林家瑩在田徑鉛球的歷史上不斷地翻新紀錄，2010年仁川亞運成為我國女子鉛球史上首位突破17公尺的選手，在上屆全運會更是以16公尺88破大會紀錄的成績，不斷在國內外賽場為台灣女子鉛球推高紀錄。

李昱叡說，市府推動台中培育在地優秀田徑人才，包括充實運動設施及器材，支持選手培訓需求，提供優質訓練環境，也與台中市體育總會田徑委員會合作，辦理全國性、全市性、社區型賽事，從基層逐步培養運動人才，讓國內好手互相切磋，提升台中運動水準。

全國運動會還有3日許多精彩賽事，台中奧運田徑好手陳傑、游泳王星皓、舉重謝昀庭等人均將出賽。