大陸氣質女神劉詩詩即使已成人妻、人母，依舊保有仙氣美貌，每次出現公開場合，總能引起話題，近日她出席品牌活動，穿著一襲公主袖白色透視長洋裝的她，展現優雅迷人魅力，生圖更是狀態超好，而網路也流傳她過往舊照，身材超好讓人驚艷不已。

劉詩詩近日出席代言品牌活動，穿著一襲透視長洋裝的她，把頭髮盤起來，看起來氣質出眾，優雅大方，整個人仙氣十足，網路上更有不少她未P生圖，緊緻無瑕疵肌膚，加上直角肩及天鵝頸，狀態好到不像孩子的媽，讓網友驚呼連連。

劉詩詩生圖和工作室精修圖沒差別。(圖／翻攝自微博)

此外，有娛樂博主曝光劉詩詩2019年參加 COSMO時尚美麗盛典的舊照，只見穿著U領貼身長洋裝的她，渾圓北半球快彈出，凹凸有致好身材根本藏不住，該博主更以身姿曼妙和曲線迷人來形容她的狀態，「反差有點太大了，沒想到劉詩詩也有飽滿身材」。

娛樂博主稱讚劉詩詩舊照。(圖／翻攝自微博)

劉詩詩性感舊照曝光。(圖／翻攝自微博)

還有電影博主曬出劉詩詩10年前舊照，穿著心型領短洋裝的她，可以看出上圍相當豐滿，外貌和現在相當並不大，凍齡美貌和保養得宜的身材，都讓人稱羨不已，網友也直呼「確實反差有點大，以前真沒發現她身材這麼好」、「劉詩詩本來就身材好，只是不願意秀身材而已」。