家樂福從今年3月起全面販售「全驗證香蕉」，目前是唯一只販售全驗證香蕉的通路，呼應家樂福近年來積極推動產銷履歷及有機驗證產品，且推出｢Act for Food食物轉型計畫｣的作為，就是開發更嚴格管理的生鮮自有品牌，並藉由與農民契作、輔導農民轉型、優於市價採購等方式，讓農民更願意採用對環境友善的方式耕作，進而達到食物轉型的目標。

蕉農簡良智堅持繼續經營有機農法，對於耕作者本身健康和消費者的食安也更有益。（家樂福提供）

由於香蕉容易受到天候影響，導致貨源不足，對此，家樂福與和寅精緻農產公司及產地農民採用計畫性生產方式，針對不同區域，採用錯開時間種植以降低產量過剩或短缺，並堅持採用全區域產銷履歷驗證香蕉種植；除了採購具備有機驗證、產銷履歷標章的香蕉，為了支持環境永續保育，更採用「石虎保育標章」的香蕉。

家樂福四大金蕉品牌，協助更多的蕉農與家樂福合作契作。（家樂福提供）

家樂福每日需採購近5噸的香蕉，從10多年前開始採購產銷履歷的香蕉，現與130位農友契作，發展出四大金蕉品牌，包括石虎山蕉、家樂福BIO有機香蕉、家樂福選新鮮履歷香蕉、金蕉伯履歷香蕉。目前有機香蕉農地已有8甲、產銷履歷香蕉共70甲，總計超過15萬株香蕉樹。