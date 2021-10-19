南韓知名男星金宣虎，近期在韓劇《海岸村恰恰恰》中飾演帥氣「洪班長」，使他暖男形象深植人心，人氣火速竄升，IG更一舉突破738萬名粉絲追蹤。但17日卻有一名女網友於知名論壇NATE上爆料自己遭到大勢K姓男演員始亂終棄、逼墮胎，私底下還是個雙面人，在網路上引起軒然大波，資深媒體人李鎮浩甚至開直播爆料該名男星就是金宣虎，讓粉絲們震驚不已，而金宣虎的經紀公司沉默2天後，也終於出面回應了。

女網友在17日的爆料文中，指稱自己在2020年初開始與K姓男演員交往，雖交往期間有避孕但卻在某次男方要求不戴套的情況下於去年7月發現懷孕，但男方即使知道她是很難再懷孕的體質，還是以「事業全毀孩子會跟著父母吃土」、「生了也不會愛」威脅她拿掉小孩，最後為了說服女方墮胎，甚至流淚答應2年後會結婚，並準備於明年同居，也會將女方介紹給自己的父母認識。男方精湛的演技也女方點頭答應墮胎，但到手術當天男方也只請一名舞台劇後輩陪同女方，並匯200萬韓元（約台幣4.8萬）當作求償，女方將醫院收據傳給他，還遭到男方飆罵「傳給我幹嗎？為了讓我內疚嗎？」。

而女方墮胎之後，男方的態度開始丕變，不僅沒有因為失去孩子向女方道歉、反省，還以兩人的照片被「D社」拍到讓他與經紀公司相當為難為由單方面提出分手，甚至要求女方將兩人過去的電話紀錄及照片刪除，但女方當時便感覺有異，因此將所有照片備份自保。

另外，女方還爆料K姓男星雖外表看起來善良、溫和，檯面上也對導演、編劇相當尊敬，但私底下卻經常情緒失控，還會偷罵同劇的導演、編劇以及演員，若是劇名太一般還要公司幫他向導演要求更名，如果不改他就不演；去年演出電視劇時，他也曾覺得角色很幼稚私底下大肆批評，並曾直接批評對手女星的外貌不是他的菜，而且演技差又過氣，就連男女配角也曾被他罵過很土、很醜、沒家教等；收到同劇女演員的告白，他也以長得不怎樣為由回絕對方。但最後戲劇爆紅他卻又展現出感謝的模樣，並說出這是他的代表作等假話。

而給人寵粉形象的他，實際上收到粉絲送的信件及花束可能連讀都沒讀就直接丟掉，收到iPhone當禮物他也不是感謝而是擔心手機遭人竊聽，種種反轉行徑都讓女方直呼「太噁心」。

資深媒體人李鎮浩昨（18）日也在個人YouTube頻道上直播爆料，女網友所說的人正是大勢男演員金宣虎，而且不少媒體早就知道這件事，但因為當事者始終沒公開真實姓名，加上電視劇《海岸村恰恰恰》剛結束，只接受某些媒體做終映感言的專訪才沒被爆出。但李鎮浩也表示，如果不是金宣虎的話，一向與媒體交好的所屬經紀公司「S.A.L.T娛樂」不會一整天都不接電話，也不會到現在都沒有出面說明，加上這間公司一向「過度保護藝人」，過去曾在廣告拍攝現場替金宣虎向導演及廠商要求拍攝內容，而受到業界人士詬病。

事件爆發2天以來，始終沉默的「S.A.L.T娛樂」也終於在今（19）日出面回應，在聲明中寫道「大家好這裡是金宣虎所屬經紀公司S.A.L.T娛樂，很抱歉沒能及時發出聲明，本公司目前還在確認該篇匿名文章的事實真相，因為還不確定真相為何，懇請外界能夠再多點耐心等待，因不好的事件造成影響感到十分抱歉」，再度引發網友留言「這不就承認了嗎？」、「沒有這件事的話也不用拖這麼久確認真相吧？」、「太失望了」。

事實上，除了金宣虎的官方粉絲站站長跳出來為他聲援，並呼籲網友別妄加揣測以免被告之外，金宣虎近期所接下的達美樂披薩、Canon相機、食品品牌「Food Bucket」等廣告代言，在昨日就遭到廠商偷偷下架切割影響巨大，金宣虎原本的暖男形象恐怕會雪崩式的瓦解。