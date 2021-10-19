雖然說情人眼裡出西施，但有些星座的人眼光滿高的，《星座好朋友》網站指出，魔羯座、處女座、天秤座不輕易愛上一個人，一旦愛上就是全心全意，並且能被這幾個星座愛上，代表你夠優秀。

魔羯座

魔羯一直是個非常有野心也非常有能力的星座，但他們其實對社交不太感興趣，雖然在人際交友上並沒有太用心，但他們很清醒，對於另一半絕對是寧缺毋濫的態度，從不會想要戀愛就隨意找個人。不管在生活中還是在事業上，魔羯總有著認真上進的心態。這樣的他們總會喜歡上人群中有能力的那個人，如果說你能被魔羯愛上，那說明你真的是很優秀。

處女座

不管在生活上還是工作上，處女一直是抱持著要求完美的心態，在處女的心目中有著對於另一半的一套標準，尤其他們對於第一印象很注重，往往對你第一印象不錯時，再和你相處的過程中選擇對你加分還是減分。要知道，處女是個非常上進的星座，因此想要更好的生活，身邊有一個更優秀的人，一定會讓處女和對方共同進步。所以能被他們喜歡的，代表你真的很優秀。

天秤座

雖說天秤為人隨和可親，特別的好相處。但是對於另一半的選擇，他們不僅不含糊而且還有很高的標準。天秤只要做選擇時就會考慮的很多，因此他們總是在權衡，從不隨便愛上一個人。雖然外在對他們來說很重要，但內在卻是他們更重視的。所以能被天秤選擇，那一定是外貌不差、人品不錯，且性格很好的人。就算在事業上不是叱吒風雲的人物，但絕對是人群中受歡迎的類型。