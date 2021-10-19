高雄市長陳其邁日前表示，盼修法強制成立管委會，市府也會修訂自治條例加強管理。高市議員陳致中今（19）日質詢時追問進度。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁日前表示，盼修法強制成立管委會，市府也會修訂自治條例加強管理。高市議員陳致中今（19）日質詢時追問進度。（柯宗緯攝）

高雄「城中城」大樓惡火燒出公安漏洞，也令老舊大樓無管委會的問題浮上檯面。高雄市長陳其邁日前表示，盼修法強制成立管委會，市府也會修訂自治條例加強管理。高市議員陳致中今（19）日質詢時追問進度，法制局長王世芳表示，內容草擬差不多了，會朝有罰則方向處理，不然就沒有意義，會趕在本會期盡速提出。

陳其邁昨表示，維護公安或消防、逃生避難設備，都要有管委會執行才能貫徹落實，也盼未來中央能修法強制成立管委會，高市府也會同步啟動修訂高雄市自治條例加強管理力道，這部分會尋求議會支持，盼加速完成相關修立法。

陳致中今早質詢高市府法制局長王世芳，有關市長公開宣示訂定自治條例針對老舊大樓強制設置管委會，何時可完成立法？他強調，這是救命條例，刻不容緩，呼籲1個月內提出，補強中央法令不足的漏洞，避免悲劇再度發生。

陳致中也提到，針對老舊大樓沒設管委會，目前沒有相關罰則，未來是否可能訂定罰則，甚至在必要時施以強制手段，例如斷水斷電或其他方式，達到公安、消安目標。

王世芳答詢時指出，目前已經著手進行，內容跟工務局討論得差不多了，會在這個會期趕看看。而公寓大廈管理條例雖然規定要成立管委會，但是沒有罰則，未來自治條例將朝有罰則方向草擬，不然就沒有意義。

王世芳表示，若要強制斷水斷電的話，以目前地方制度法而言，地方權限是無法做到，因此若有急迫危險的話，會引用行政執行法等相關法令來輔佐。

中央方面，內政部長徐國勇昨赴立院專案報告指出，內政部將研議修法《公寓大廈管理條例》，強制老舊複合建物成立管理組織。內政部次長花敬群則表示，全國有8506棟7層樓以上老舊住宅沒設管委會，將優先從複合式住宅修法強制成立管委會。