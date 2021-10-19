新北市勞工局今公布今年第5波違反勞動基準法、職業安全衛生法、性別工作平等法、勞工退休金條例的雇主名單，共有280家業者違規，其中以未依法給付加班費最為嚴重有83家、使勞工超時工作有42家、未全額給付或延遲給付工資有55家．

勞工局補充，違反職安法部分，以未提供必要安全衛生設施最為普遍有49家；至於違反性工法部分懷孕歧視有1家；未於法定期限內給付資遣費，違反勞工退休金條例者有3家。

新北市勞工局已將違規雇主名單匯入「新北勞動雲」的「違法雇主查詢」專區供民眾查詢。（擷取自網路）

勞工局表示，今年5月新冠肺炎疫情升溫，影響百業，這次公布名單中，有3家事業單位未於法定期限內給付勞工資遣費，其中2家因陸續未依約給付工資或延遲給付工資等情，分別造成7名及16名勞工權益受損，勞工請求給付欠薪及資遣費，公司卻以財務困難為由，遲未給付資遣費，各遭重罰30萬元。另外有55家業者因未依約給付工資或延遲發薪遭處罰，其中有雇主因疫情影響片面要求勞工無薪假，致未依約給付工資，進而遭到處罰。

勞工局提醒，工資是勞工維持經濟生活的最主要憑藉，雇主應定期全額給付工資，否則勞工即得不經預告終止勞動契約，並要求雇主依法給付資遣費。另外若因疫情影響必須實施無薪假，為避免日後爭議，須透過協商取得勞工親簽的同意書，且實際給付月薪制勞工的工資仍不得低於基本工資，並應將相關文件通報勞工局，尤其注意千萬不可片面宣布實施，否則得依勞基法開罰2萬至100萬元。

而違規雇主名單皆已匯入「新北勞動雲」的「違法雇主查詢」專區(https：／／ilabor.ntpc.gov.tw／cloud／Violate)，供民眾上網查詢。