民進黨立委郭國文 (吳家豪攝)

高雄「城中城」大樓上周大火造成46死悲劇。民進黨立委郭國文、吳琪銘今日召開記者會表示，近年來住宅火警事件頻傳，造成人民生命及財產上諸多重大損失，盼能夠過修法，提升設置火災住宅警報器比例，以降低危險和損失。

郭國文指出，依據現行《消防法》之規定，住宅場所之管理權人應設置住宅用火災警報器，依據消防署去年公布的數據，全國應設置住宅用火災警報器總戶數為458萬戶，然而實際累計設置之住宅僅有267萬餘戶，占比為58.3％，普及率並不高。

郭國文說，目前內政部編列相關預算幫助民眾於住宅設置住警器從103年的539萬逐年遞減至109年僅有173萬，然而受補助戶數卻是逐年遞增，其經費皆來自地方政府自籌款。

郭國文表示，依據台南市消防局所統計之資料顯示，住警器已成功幫助有裝設者於發生火災時及早發現火災而順利逃生。有鑑於此，自己在上會期提出《建築法》第34條-1及第72條之條文修正草案。

郭國文說，修法的方向是希望，《建築法》中能夠明定，在非公眾使用之建築物餘起造、驗收時，應設計、裝置火災警報器，以達到預防之效果，並加強住警器裝設之普及率，保障民眾之生命及財產安全。

吳琪銘表示，自己從過去到現在一直擔任義消大隊長，對於火災的防範及火場知識都有著高度重視，而第一線消防員也認為發生火災時，住警器的安裝更顯重要。

郭國文、吳琪銘表示，消防署統計，2020年火災死亡案件類型，建築物火災中以獨立住宅類別最高，造成了69人死亡，在建築物火災傷亡中佔了53.9％。吳琪銘說，自己本會期是內政委員會召委，將會加速排審法案，盼能讓火災意外傷亡大幅降低。