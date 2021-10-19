台南市中心共有5座大型公園，今年因疫情升溫竄升，中古屋房價與2019年疫情爆發之前相比，2年來房價最高漲近4成，以台南火車站附近、佔地14.6公頃的「台南公園」住宅居冠，著名的東區「巴克禮公園」、南區「水萍塭公園」、以及安平區「府平公園」等，房價也有16％到30％的漲幅，顯示出這些環抱綠意的健康公園宅，在疫情時代更具價值性。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮19日表示，公園綠地除了是休憩空間，更是都市之肺，可以改善空氣品質，也具住宅間緩衝隔離的機能，增加棟距和視野，且採光佳，中高樓層更可坐擁永久景觀優勢。

因此，訴求公園第一排的物件，人氣高、身價高，而在疫情之後，居住環境擁有「綠地可及性」，防疫性也高，也成為疫後時代，民眾挑選健康宅的新指標。

根據農委會林業試驗所研究，台南的綠覆率為六都第一，李家妮指出，台灣房屋統計台南市中心5座大型公園週遭，2年來的中古屋房價變化發現，今年因疫情升溫竄升，與2019年疫情爆發前相比，包括著名的東區「巴克禮公園」、南區「水萍塭公園」、安平區「府平公園」等，房價均有16％到30％的漲幅，台南火車站附近、佔地14.6公頃的「台南公園」，漲幅更達39％，顯示出這些環抱綠意的健康公園宅，在疫情時代更具價值性。

台灣房屋台南文元加盟店東黃也豪表示，以台南公園生活圈來說，屬於早期開發的舊社區，公園南北路上，多為屋齡20年以上透天與華廈，雖然建設題材不多，但位處台南火車站商圈，也鄰近台南醫院，生活交通機能便利，所以一些屋況不錯的中古物件，仍受青睞，加上近年零星新案進駐，因此，帶動房價進而受惠。

黃也豪指出，公園周邊的土地成本高，第一排公園宅房價，通常比區域行情高出1到2成，如果有預算考量，首排低樓層戶別，或公園第二圈步行可及的區段，也是不錯的購屋選擇。