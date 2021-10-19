新北市長侯友宜上午參加2021新北市運動產業博覽會暨科技趨勢論壇，走訪各家業者攤位。

2021東京奧運國內再度掀起運動熱，新北市運動產業製造零售相關廠商高達6000多家，有堅強的基礎發展運動產業。新北市府與經濟部工業局舉辦「2021新北市運動產業博覽會暨科技趨勢論壇」，展示近年科技研發成果，棒球、射擊甚至是衝浪都能透過虛擬科技在室內舉行，新北市長侯友宜表示，希望透過科技，讓運動年齡更廣，促進市民更健康。

今起在新版希爾頓飯店舉行的運動產業博覽會，共設置兩大區域，其中「體驗區」現場8家運動亮點業者，展示新創企業設計的潛水電腦錶、運動健康平台等及儒鴻企業的機能紡織運動衣、智慧感知照護衣等產品。

另還有更舉辦新現代五項科技運動會，包括訓練「敏捷力」的燈滅遊戲、訓練「平衡力」的貪吃蛇遊戲、訓練「肌耐力」的划船遊戲、訓練「反應力」的拯救人質遊戲與訓練「專注力」的水果靶遊戲，侯友宜上場體驗，表示相當刺激。

另外「論壇區」也邀請3家業者，分享運動科技跨域交流經驗，透過物聯網、5G、VR等技術，提升運動領域的附加價值。

侯友宜表示，新冠疫情促成了宅經濟的發展，新北看到了運動、科技和生活彼此整合的重要性。隨著體感運動經濟興起，新北渴望串聯運動與資通訊產業，結合雙方優勢，在疫情下創造產業新價值。

加上2021年全國運動會在新北市舉辦，其中虛擬賽事及電競成為新趨勢，包括東京奧運和全國運動會都將這兩項納入競賽中，因此將以「運動經濟」為主軸，體現新北運動產業的強大軟硬整合實力。

經發局長何怡明表示，為因應今年全國運動會在新北，積極發展運動科技產業，在疫情趨緩的時代，新北將持續推廣運動科技業者優秀技術及優質產品，協助業者落地展示及推廣更多設備。透過博覽會的介紹及體驗，不僅將新北產業的能量發揚光大，也讓大家看見新北的產業能量及實力，開創疫後經濟新局面。