美國北韓特使金星容（Sung Kim）表示，美方將持續與南韓商議終戰宣言議題，同時強調美方對北韓不具敵意，對無條件開啟對話抱持開放態度。

韓聯社報導，金星容在華府當地時間18日與南韓外交部朝鮮半島和平安全事務特別代表魯圭德（Noh Kyu-duk）會面，會後向媒體做以上表示，並宣布本週將再訪南韓，進一步商議北韓等議題。

南、北韓1950年到1953年的衝突以停火落幕，而非以和平條約劃下句點，嚴格來說仍處於交戰狀態。南韓總統文在寅9月出席聯合國大會時，提議由兩韓、美國及中國等相關國家，共同宣布朝鮮半島終戰宣言。

金星容表示，美國將與南韓及日本保持緊密溝通，並持續透過外交方式與北韓接觸，促進朝鮮半島完全非核化及永久和平。

金星容強調，美方並不敵視北韓，「我們對無條件的對話抱持開放態度」，重申對北韓提供人道支援的立場不變。不過，他也提到，「雖然我們就對話抱持開放態度，但也有履行聯合國安理會決議的責任」，意指不會為對話取消對北韓制裁。

南韓與美國近期就北韓議題互動密切，金星容與魯圭德不僅9月14日及30日在日本及印尼進行雙邊會談，9月13至14日及19日也召開美日韓三方會談。

政府消息人士指出，美日韓情報首長今天也在首爾進行非公開會議，商議朝鮮半島情勢。（編輯：韋樞）1101019