承認了？小黃卡可註記國藥、科興疫苗 陳時中：只是對一個事實的認定

民眾接種國藥與科興，未來返台將可註記在黃卡。衛生福利部長陳時中今天接受訪問時表示，這是針對事實認定有接種過這兩支疫苗，但是否承認要另案研究。

立法院院會今天邀請蘇貞昌、行政院主計總處主計長朱澤民、財政部長蘇建榮列席報告「111年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。陳時中在會前接受媒體訪問談論疫苗問題。

媒體詢問，目前黃卡可以註記國藥跟科興，是否代表認可這兩支疫苗。陳時中回覆指出，這是針對事實認定有接種過這兩支疫苗，但是否承認要另案研究。

媒體追問，未來若有疫苗護照，民眾接種國藥跟科興是否能使用；陳時中說，整體運用仍要討論。

台北市長柯文哲昨天說，打高端但想出國的人，除依照每個國家規定外，其他辦法去問陳時中。陳時中今天被問到此事時說，台灣跟美國要持續溝通，目前都還沒完全定案。

至於僑胞如果已接種兩劑疫苗，春節回台灣時是否比照機組員5+9的檢疫方式。陳時中指出，從國外回台灣的民眾要考慮自己的抵抗力，以及施打疫苗情況、社區防疫能力，機組員的檢疫是因應國家經濟需要，人數相對少且範圍可控，兩者思考點不一樣。（編輯：郭無患）1101019