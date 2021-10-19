迎戰電商年度最強檔雙11，網家(8044)旗下PChome 24h購物連續第五年舉辦「2021雙11PChome來了」演唱會，不過，今年疫情關係，連續兩年透過線上演出方式，串連三大官方平台直播，包括PChome 24h購物YouTube頻道、FB粉絲專頁及LINE官方帳號播出。

今年則邀請黃子佼、咖啡糖賢齡擔任主持人，更匯集八組橫跨「三金」的超狂卡司，陣容包含：金曲華語男歌手吳青峰、三金新天王盧廣仲、率性女聲閻奕格、華流嘻哈天王瘦子E.SO、金曲新聲？te 壞特，以及八三夭、茄子蛋、告五人等三大天團，將於11月10日晚間8點半在台北小巨蛋齊力開唱。

疫情衝擊加速線上銷售發展，PChome 24h購物於今年8月首次推出「狂禮88嘉年華」狂賣特殺活動，以馬拉松式直播銷售節目形式，短短8日內即創下累積超過3000萬的觀看人次，更刺激買氣飆升。

為持續強化情境式購物體驗、發掘消費者需求，本次雙11將於11月1日至9日連續9天、每天晚間8點半，搶先推出「購物直播NON-STOP」直播銷售節目，以3C家電、生活日用等超過50樣商品，祭出狂降破億的驚喜優惠。

2020年雙11盛會，帶動網家去年11月營收首次突破50億元，達52.63億元的歷史新高，之後從未再站上50億元，今年挾著五倍券威力，加上雙11強力促銷，營收能否再創新高，可以拭目以待。