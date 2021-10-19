工研院與基龍米克斯今日宣布，簽訂建構核酸合成GMP工廠輔導合約，由工研院協助基龍米克斯打造GMP核酸合成廠，預計明年第三季可望正式生產，初期產量可滿足國內1280萬劑疫苗（如：新冠肺炎等）製造所需，未來最大產量估計可供應超過五千萬劑，在工研院的輔導下，基龍米克斯可望成為國內首家有能力自行生產GMP等級「疫苗核酸佐劑」的生技公司，協助國產疫苗廠商將原料採購在地化，未來還可擴大其應用性，供應全球核酸類藥物的原料，有助於帶動國內新藥研發產業產值提升。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬表示，後疫情的時代，疫苗是防疫重要物資，就目前疫苗生產來看，GMP核酸製造廠的建立是疫苗生產相當重要步驟，透過這次合作，可望協助業者的生產提高至GMP藥廠等級，開發國產佐劑，預計未來每年可提供1,280萬劑以上數量，滿足國內疫苗廠的需求，同時，也可以讓合作業者基龍米克斯切入核酸藥物委託研究開發暨生產服務（Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO），帶動生技產業國產化。

基龍米克斯總經理江浚錡指出，臺灣通過PIC／S GMP評鑑藥廠約200餘家，其中尚缺乏GMP認可的核酸合成廠。且近年面臨新冠肺炎疫情，全球疫苗需求大增，國產疫苗以生產蛋白質次單元類型疫苗為主力，所需的核酸佐劑現階段臺灣尚無業者有能力自行生產GMP等級原料供貨，完全仰賴進口以滿足需求。協同工研院的輔導，升級公司現有技術，發展GMP核酸合成產品，是公司發展現階段最重要的前進方向。接著更要打造GMP多(月太)合成廠、建構多(月太)庫，讓公司發展成具有研發能量的CDMO工廠。

在新冠肺炎疫情下，各國紛紛強化疫苗製造能力，而疫苗製造國產化的關鍵之一正是「佐劑」。對於「次單位疫苗、去活化疫苗」這兩種疫苗來說，佐劑不僅可讓疫苗打入人體後更有效果，而且需要的劑量更少，以目前國產的新冠肺炎疫苗來說，就是使用蛋白質次單元疫苗技術，因此需添加佐劑作為輔助。

根據市場研究公司Mordor Intelligence指出，2020年全球疫苗佐劑市場價值約6.6億美元（逾新台幣180億元），預計2026年可衝上14.7億美元（逾新台幣400億元），期間的複合年增長率（CAGR）達13.37%。然而，目前臺灣國產疫苗廠多是跨海向歐美訂購佐劑，成本負擔重。