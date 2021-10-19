10月9日，海航空服員著夏服蹲在路邊等車凍得瑟瑟發抖。（取自第一財經資訊微信公眾號）

大陸海南航空一位白金卡旅客夜晚路過海航控股北京基地時，看到一名空服員在基地門口蹲在路邊等車，凍得瑟瑟發抖，於是拍了張照片發給了海南省海航集團，希望對員工多關心。於是海航控股高層也身著夏裝在在室外實地感受北京的驟寒天氣，體驗一線員工戶外等車之苦。

綜合陸媒報導，10月17日，微信公號「海航集團」發布了上述消息，並附上了集團高層一行人在室外體驗的現場圖。

第一財經報導披露事件的細節，之所以做出這樣的舉動，正是因為9日時，一位海航白金卡旅客夜晚路過海航控股北京基地，看到有空服員在基地門口蹲在路邊等車，凍得蹲下發抖，拍了張照片發給了海南省海航集團聯合工作組組長、集團黨委書記顧剛，並留言提出了建議。

這位白金卡旅客只是在參加海航組織的飛友交流會上見過顧剛一次，但顧剛還是針對這位旅客的建議，第一時間在工作群裡對海航控股相關管理層進行了工作部署，「不要坐在辦公室就感覺四季如一，員工關愛很多時候其實不需要太多成本，就是需要用心和關注」。

顧剛表示，在每一個個體無助的時候，一句關心，一個舉動，一杯熱水都會讓他們覺得溫暖，會化解掉平時非常多的矛盾，所以請各位在這些方面都要用心，對員工關愛，其實不需要太多成本。

不過，時隔一周，海航集團黨委在工作檢查中，發現海航系其它航司空服員已陸續更換冬裝禦寒，但海航控股仍遲遲未進行相應調整，面對今年入秋換季後氣溫下降早的事實，海航控股沒有及時應對，沒有通知乘務員換裝也沒有相關支持，導致空服員依然衣著單薄身處寒風。

於是海航控股黨委書記劉璐、黨委副書記徐軍召集黨委班子主要領導幹部將第二天的各基地檢查工作提前，於10月16日晚搭乘航班從海口前往北京，航班於當日深夜降落在北京首都國際機場，於是出現了高層集體在寒風中罰站的一幕。