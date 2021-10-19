人民日報「鐘聲」專欄19日報導，美國、英國、澳洲不久前宣佈建立AUKUS「三邊安全夥伴關係」，美、英將幫助澳建造核潛艇。此舉純屬危天下以興一己之利。在日前舉行的第七十六屆聯合國大會裁軍與國際安全委員會一般性辯論上，多國政府代表發言反對三國搞核潛艇交易，對其嚴重後果表達關切。

報導稱，美英澳此舉嚴重違背核不擴散宗旨和目標。三國搞核潛艇交易，涉及大量極其敏感的武器級高濃鈾轉讓，存在嚴重的擴散風險。目前的防擴散體系難以對此實施有效保障監督，如果其他國家效仿，國際防擴散體系將受到更嚴峻挑戰，國際社會多年的防擴散努力有可能毀於一旦。

俄羅斯代表在聯合國批評指出，核武器國家利用無核武器國家部署軍事核設施，將導致更大的全球不穩定性，有悖於削減核武庫的努力。澳洲作為《不擴散核武器條約》的無核武器締約國以及《南太平洋無核區條約》締約國，不僅開創惡劣先例，成倍增加核擴散風險，而且衝擊國際原子能機構保障監督體系，其行徑與國際核不擴散努力背道而馳。

報導指出，美英澳「三邊安全夥伴關係」與美日印澳「四邊機制」一脈相承，都服務於美國主導的「印太戰略」，目的是製造地區國家對立、進行地緣政治競爭，實質是冷戰思維死灰復燃，是搞狹隘的「小圈子」政治，是對多邊主義的公然挑釁。美英與澳搞核潛艇交易、開展聯合軍演、擴大武器貿易，使「新冷戰」陰雲重新籠罩亞太地區上空，嚴重威脅地區和平與安寧。

據報導，北韓、墨西哥、斯里蘭卡、委內瑞拉等國代表在聯合國均表示，「三邊安全夥伴關係」凸顯了大國地緣政治野心，是冷戰思維回潮。馬來西亞代表表示，美英向澳提供「包含核技術的戰略運載系統」，將加劇軍備競賽勢頭。美國學者大衛·維恩指出，除協助澳建造核潛艇外，三國協議將強化美在澳洲乃至整個亞太地區的軍事存在。

報導強調，近年來，美英等國極力以防擴散為由阻止其他國家獲取高濃鈾等敏感材料和技術，現在卻與澳方開展涉及武器級高濃鈾的核潛艇合作，「雙標」嘴臉昭然若揭。面對國際社會的批評和質疑之聲，澳洲代表卻振振有詞地宣揚其在防擴散領域的「良好記錄」，聲稱建造核潛艇「基於國家安全的最佳利益，以及印太地區的和平與穩定」，完全將核不擴散規則拋諸腦後。宣佈提升核武庫上限的英國，竟宣稱要「致力於實現無核世界目標」。三國核潛艇交易充分暴露其對防擴散體系所謂「承諾」和「貢獻」的虛偽性。

報導稱，美國至今仍未批准《南太平洋無核區條約》。公開資料顯示，1946年至1958年間，美國在馬紹爾群島進行了67次核武器試驗。1946年至1982年，美英等國還向太平洋、大西洋傾倒大量核廢料，美國更是不遠萬里把在內華達州核試驗後的130噸核污染土運送到馬紹爾群島傾倒。澳洲在1952年至1963年曾允許英國在澳西海岸蒙特貝洛島、澳南部等地進行多次核試驗。這些核試驗和核廢料嚴重破壞當地生態環境，損害當地居民生命安全和身體健康，給地區國家和人民帶來深重災難。

報導強調，美英澳核潛艇交易不僅會增加南太地區核污染風險，也將對《南太平洋無核區條約》地位造成嚴重損害。對於太平洋島國人民而言，這無疑是往傷口上撒鹽。美英澳為追求絕對軍事優勢，冒天下之大不韙搞核潛艇交易，性質極其惡劣，危害十分嚴重。奉勸三國懸崖勒馬，即時停止核潛艇合作項目，否則，打開「潘朵拉魔盒」的國家，最終也會讓自身遭到反噬。