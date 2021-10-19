美國十年期公債殖利率急彈後，可望吸引保守買盤，有利趁這波利差型債市拉回時，尋找進場機會，首選高收益債及波灣債市，且通膨及殖利率走揚環境，將帶動類股輪動加速，採取價值及成長均衡布局的美國平衡型基金，可列為核心首選。

統計近一周整體固定收益ETF獲淨流入6.5億美元，其中主要流入美國及全球型固定收益ETF為8.8億及4.4億美元，歐洲、新興市場及新興市場當地貨幣固定收益ETF淨流出3.7億、3.1億及1.1億美元。以投資信評類別觀察，投資等級債ETF淨流入15.3億美元，高收益債ETF淨流出8.1億美元。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，隨經濟步入正常化，聯準會寬鬆貨幣政策也將面臨調整，市場波動加大增添投資操作難度，透過靈活彈性不受限的多元資產配置，有助實現收益及長期穩健獲利的投資目標。

現階段在金融、公用事業、健康醫療及一些消費相關產業，可找到具吸引力的股利機會，且股利可望持續成長，債券仍靠攏於高收益債市，尋找信評改善及較高的收益機會。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，聯準會政策及接下來的縮減購債動向，已引發很多市場參與者的擔憂，但這已經相當程度被預期會發生，因此不至於造成顯著衝擊。

目前聯準會相當鴿派，相較於2013年的鷹派態度，未來三至六個月不至於重演相同情境，預期利率仍將維持穩定、通膨預期也將減緩，建議關注對實質利率的影響，整體展望仍是相當正面。