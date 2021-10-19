城中城一把惡火造成46人枉死、41人輕重傷慘劇，除燒出公安以及社會底層生活的沉痾外，對於涉嫌縱火的女嫌黃格格案發前和男友吃醋對話的曝光，以及大樓消防安全門遭盜恐是火警蔓延造成重大傷亡的主因等關鍵發展，市長陳其邁今（19）日表示，「所有行政調查、肇事原因、搶救過程以及法制制度面等都由調查小組調查中，一定會給社會一個清楚完整的交代」。

陳其邁今（19）日上午表示，城中城大火的行政調查小組目前有8位委員，其中3人是市府的法制、政風和副市長林欽榮；陳其邁指出，所有城中城個案的行政調查都在進行中，調查小組會從肇事原因、搶救過程、到行政和建築物的管理都會進行全面清查，另外針對相關法制制度面的檢討，也會同步進行，「一定會給社會一個清楚完整的交代」。

對於縱火主嫌黃格格和男友吃醋的對話內容曝光，以及是否因整棟大樓的消防安全門遭盜才引發火勢蔓延竄燒釀成更慘重的傷亡，陳其邁指自己不方便對外評論相關偵查過程，但站在市府的立場，希望能盡速調查並釐清肇事責任，還原當時的真相，因為大家都很關心。

陳其邁同時也不忘感謝各宗教團體的協助，能在這段時間舉辦祈福法會以及共同祝禱，他代表市政府表達感謝之意。