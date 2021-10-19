王姓運將不滿遭謝姓員警開單，還被指控妨害公務，氣得怒罵「白賊警察」，遭依侮辱公務員等罪起訴。一審認為，王男自認被誣陷，而非無端謾罵，判王男無罪，但二審認為王男行為確有侮辱謝員之意，改判罰金3000元，得易服勞役，最高法院駁回上訴，全案確定。

王男去年5月8日在龍山寺大門前臨停，遭萬華警分局謝員取締，王男拜託通融遭拒絕，氣得開車門碰撞謝員，大聲吼叫「亂開單」；謝員告知此舉恐涉犯妨害公務，王男氣得回罵：「白賊啦！白賊警察！」涉侮辱公務員、公然侮辱罪嫌。

一審台北地院認為，王男主觀上自認被誣陷，才會罵「白賊」，與一般謾罵不同，難認有侮辱犯意。言詞是否足以貶損他人名譽，應以社會通念客觀判斷，不能只依被害人主觀感受決定，既然王男不是無端謾罵，縱使讓謝員產生難堪、不快，仍不能認定涉犯侮辱公務員、公然侮辱罪，判王男無罪。

案經上訴，二審高院認為，謝員挨罵後特別提醒他正在錄影，為求慎重還再次向王男確認「你罵我？」王男卻仍重複吐出「我說白賊，怎樣！」等語，甚至直接對在場民眾喊「白賊警察」，確有公然侮辱謝員之意，逆轉改判有罪。

高院合議庭考量，謝員在審理期間曾給過王男改過自新機會，表示：「看他經濟不好，捐6000元給社福團體就好，不需要給我錢，如果王男有捐錢，請從輕量刑，並願給被告緩刑。」但王男答應後1個多月，仍未提出捐款證明，置謝員善意於不顧，因此判罰3000元，不給緩刑。案經上訴，最高院判決駁回，全案確定。