「大方體驗自然營」16日招募31人前往新北市雙溪區虎豹潭活動，卻因溪水暴漲造成4死2失蹤，救援行動持續進入第3天，一名獨居住在楊梅的80歲顏姓阿嬤，昨傍晚專程搭車到新北市社會局捐出10萬元現金，指名要給這次緊急救援的團隊增添裝備，她說：「迄今還有2名女童沒找到，甚至有撈到孩子的步鞋和外衣，看了非常揪心。」

顏姓阿嬤表示，16日晚間她出門運動回來，看到新聞播出雙溪虎豹潭意外事件，這幾天來她持續關心後續救援情形，看到市長侯友宜每天都到現場，還有許許多多的警消救援人員，不眠不休的沿溪搜索，甚至夜裡打著探照燈在水域中尋找。

阿嬤說，她其中一個女兒在20年前因罹患肝病不幸往生，留下一對4歲和2歲的外孫，由她一手帶大到唸國小，因此失去至親的傷痛她能體會，所以看到新聞非常難過，希望能有奇蹟出現。

阿嬤表示，她生活簡單，還過得去，因此捐出一點小老百姓的心意，給這次在現場搜救的消防救難人員打氣，也為侯友宜團隊加油。

新北市社會局長張錦麗聞訊後非常感動，表示一定會將阿嬤的心意轉達給現場的搜救人員，社會局社工連日來配合公所和警消單位，對參加活動的家屬表達關懷和慰問，考量罹難者家屬的悲痛心情，有關災害救助將後續再辦理。