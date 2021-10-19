「2021 TIE台灣創新技術博覽會」線上展仍持續展出，其中經濟部技術處於創新領航館中設立的「解密科技寶藏專館」，更是突破實體展會的限制，讓大家一機在手360度全視角了解最新技術趨勢與科技脈動，包括模仿蝙蝠聲納的ＷiFi創新科技、衛浴大亨斜槓進軍防彈設備、仿肉纖維植物肉等黑科技，至今已吸引超過近萬人次瀏覽。

「解密科技寶藏專館」精選68項科技專案技術，及13項科專孵育新創成果，這些都是經濟部技術處長年支持科技專案研發的精彩成果，技術皆具突破性、創新性，且可為產業帶來升級解方。像是受環保永續的消費趨勢影響，植物肉商機興起，但目前市場多為重組形碎肉產品，食品所「植物肉製造技術」運用連續低剪切植物肉成型技術，無須二次加工即可生產大型完整、仿肉纖維的肌理化長纖植物肉產品，突破尺寸限制可做成肉排型式，並且有少添加的健康訴求。

此外，台中電廠鍋爐例行性保養維修時，員工要在高達11層樓總長約500公里的蒸氣管線間爬上爬下，但因為鍋爐內無法接收GPS訊號，不易掌握人員安全，是台中發電廠最棘手的問題，工研院在執行經濟部科專計畫時，研發出WiFi罕見新功用，把WiFi當成蝙蝠聲納，開發「WiFi Radar技術」，除了可用來探測人體呼吸、心跳等細微變化之外，亦可以拿來用於室內定位，相比傳統WiFi定位存有10－15公尺的誤差，WiFi Radar的定位精準度可達1公尺以內，能更精確地偵測人員位置，減少意外發生機會。

近期熱門的自動駕駛科技也是展會的一大亮點，不僅有自駕車、自駕巴士，連在海中航行的船也可以自駕，有別於現有自動操舵裝置僅能協助船隻根據航向前進，船舶中心的「自駕船循跡自航及智慧避碰技術」整合了感知、決策及操控系統，讓船就算沒有船長也能正確閃避前方的船舶與障礙物，並依照設定的航路完成航行，成為真正的自動駕駛船，降低操船人員負荷並提高船舶航行的安全性。

健康醫藥方面，根據世界衛生組織（WHO）預估，到2050年將有1000萬人因多重抗藥性的超級細菌死亡，為了常規抗生素無法殺死的細胞內細菌，導致治療時程漫長且反覆感染不易清除乾淨等問題，生技中心的「抗細菌抗體與抗生素藥物複合體」，將抗生素經由特有的Tri-mannosyl–ADC技術接在抗體上，經由抗體結合特定菌株一起進入細胞，像木馬屠城一般，小小用量就能殺死躲在細胞內的細菌，減緩反覆感染的發生率，降低抗生素使用頻率，減少整體醫療成本的支出。

展會中還可看到衛浴大廠和成欣業，協槓跨足軍警設備，與中科院技術合作的國防科技，過去國軍、警用高防護性抗彈產品受國外管制，常有裝備重量負擔、採購成本過高、防護性不足等問題，中科院與和成欣業合作研製開發「B4C 陶瓷抗彈鎧甲」，透過高強度精密陶瓷與碳纖維複合材料的結合，不僅能讓重量減輕20%，防護力更達防彈插板等級。

超前布局未來市場的技術也可以在展會中看見，像是資通訊業者為了5G應用積極布建小基站，未來若要布局5G plus、6G一定要在人口密集區佈建很多基地台，或建設低軌衛星與行動網路互補。在經濟部「科專事業化生態系建置計畫」（簡稱TREE計畫）激勵下，研發法人運用新興技術成立新創團隊孕育更多未來產業，如「複合式衛星訊號地面接收平台」能提供不同衛星網路的轉換與地空銜接，讓不同的衛星網路之間能無縫接軌，避免訊號中斷，使網路服務供應商可用更低成本但提供品質更好的衛星通訊網路。