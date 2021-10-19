HP旗下知名電競周邊產品領導品牌HyperX宣布在TikTok中擁有超過8100萬粉絲的當紅炸子雞Bella Poarch出任HyperX品牌大使。作為Bella Poarch的官方指定合作夥伴，HyperX將提供備受實況主、專業玩家及眾多熱愛遊戲玩家肯定的高品質耳機、鍵盤、滑鼠、滑鼠墊和麥克風供Bella Poarch使用，Poarch近期也將於HyperX麥克風廣告片中首次亮相。

Bella Poarch表示，很高興有機會將我對生活的熱忱和音樂的風格帶進 HyperX 大家庭中。我希望透過我在遊戲、音樂創作、直播中的表現帶給大家快樂，我也非常期待未來與HyperX的粉絲和遊戲社群分享這些喜悅。

與HyperX支持所有玩家及其個人旅程的理念相同，Bella Poarch將以她對遊戲及音樂表演、創作的熱情，對遊戲玩家講述她獨特的故事。

HyperX表示，我們非常歡迎Bella Poarch加入HyperX的大家庭。Bella Poarch不僅是TikTok平台上的人氣網紅，在遊戲領域的影響力也與日俱增。Bella Poarch對遊戲和直播的熱情，和她樂於分享自身故事、激勵粉絲的精神，與HyperX Were All Gamers理念相契合。

透過此次合作，HyperX將成為Bella Poarch電競耳機和麥克風的獨家贊助商，並為其打造專屬英雄肖像。她將於HyperX全球Quadcast S麥克風廣告中擔任主演，這也是電競周邊品牌與全球知名的社群名人兼著名歌手的首次跨界合作，將透過音樂與遊戲的結合，共同打造一個全新的虛擬世界。

與Bella Poarch一起加入HyperX麥克風活動的明星包括知名實況主HungryBox、電競選手FaZe Temperre、Faxuty以及籃球運動員Semi Ojeleya。

HyperX至今已簽下超過25位來自不同國家、不同領域的品牌大使，包括傳奇格鬥電競選手Daigo、Bonchan、NBA球星Gordon Hayward、美式足球員JuJu Smith-Schuster、網球運動員 Daniil Medvedev、知名遊戲實況主Pokimane等名人。