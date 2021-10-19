2022年九合一選舉，國民黨南投縣長初選民調結果今天揭曉，由立委許淑華勝出；對於這個結果，許淑華表示，「謝謝大家關心初選的結果，也給予我很多的祝福」。

國民黨內經過3天民調，今揭曉結果由許淑華勝出，將代表國民黨參選縣長；她表示將延續縣長林明溱「觀光首都」政策，並進化為低碳城市，在交通、農業部分，也將大力興革。

下屆南投縣長選舉，「神力女超人」許淑華將代表國民黨出戰。（廖志晃攝）

此次南投縣長選舉，國民黨包括立委馬文君、許淑華及南投市長宋懷琳參與角逐黨內初選，經副議長潘一全居間協調，決定以民調支持度最高的參選人，代表國民黨參選。今天上午，議長何勝豐、潘一全邀集林明溱、許淑華、馬文君，及國民黨南投縣黨部主委林儒彬等人，在縣議會宣布，民調結果由許淑華勝出，但因事先協調，不公開民調數字維持黨內和諧。

下屆南投縣長選舉，「神力女超人」許淑華將代表國民黨出戰。（廖志晃攝）

許淑華表示，民進黨在中央執政，因此，國民黨在南投縣必須提高警覺，進行整合，所以後續將積極與黨內同志合作，在明年五合一選舉中，尋找鄉鎮市民代表、鄉鎮市長參選人才，提前就備戰位置。

至於民進黨，無論是由行政院中部辦公室執行長蔡培慧，或者集集鎮長陳紀衡出線參選，許淑華認為，民進黨還需要初選或協調，但是，國民黨已經準備好展開參選的布局了。

而在贏得國民黨南投縣長初選民調後，許淑華隨即也在臉書發文表示，「謝謝大家關心初選的結果，也給予我很多的祝福」。她首先感謝兩位可敬的初選夥伴─馬文君委員以及宋懷琳市長，表示大家都共同堅持南投人樸實精神，進行一場展現民主底蘊的選舉，不見漫天黑函、沒有惡意攻擊，「讓選民看到我們擘劃未來地方發展的藍圖是最佳典範」。

其次，許淑華直言，感謝南投鄉親一路支持，從政20年間，無論擔任什麼職務，服務自己熱愛的南投，是唯一的工作，也是不變的承諾。許淑華最後強調，「後疫情時代南投將面對全新挑戰，讓我們一起從投開始，打造令人嚮往的宜居城市」。