百萬網紅YouTuber「小玉」涉嫌利用AI「Deepfake」技術，將網紅、民代「換臉」製作色情片並銷售，遭移送法辦，引起外界關注，連總統蔡英文都發文譴責此惡行。對此，法務部長蔡清祥承諾，將加重相關刑責，最快一個月內提出相關草案，並送至行政院。
國民黨立委賴士葆質詢時表示，這幾天網路上小玉「變臉」事件傳得沸沸揚揚，但這麼惡劣的行為只有散布猥褻影像、妨礙名譽等罪，最多判3到4個月並易科罰金「太輕了」，是否可能加重刑責？
蔡清祥坦言，確實依照現行法，處罰太輕了，並提到行政院政務委員羅秉成主持性別平等委員會的時候，就有要求法務部，秉持總統蔡英文和蘇貞昌的指示， 一定要儘速修法，「我們已經啟動了」。
賴士葆追問，什麼時候可以看到院版。蔡清祥說，「很快我們就會提出來」。賴士葆又問，「很快，多快？一個月？」蔡清祥承諾，法務部將徵詢各方意見，一個月內提出來，送到行政院。
賴士葆呼籲，利用科技犯罪一定要加重處罰。蘇貞昌也同意表示，利用科技犯罪的相關法規應該加重（處罰）。
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