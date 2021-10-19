工研院攜手基龍米克斯 打造疫苗核酸佐劑GMP廠

工研院與基龍米克斯生物科技公司簽訂「建構核酸合成GMP工廠輔導合約」，帶動國內新藥研發產業產值提級。工研院生醫所副所長黃崇雄（左三起）、所長林啟萬、基龍米克斯董事長周孟賢、總經理江浚錡。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

工研院與基龍米克斯生物科技公司19日共同簽訂「建構核酸合成GMP工廠輔導合約」，由工研院協助打造GMP核酸合成廠，預計明年第三季初期生產，預估產量將有1280萬劑新冠肺炎疫苗，未來最大產量則超過5千萬劑，期使基龍米克斯成為國內首家有能力自行生產GMP等級「疫苗核酸佐劑」的生技公司，帶動國內新藥研發產業產值的升級。

工研院生醫所長林啟萬表示，現今進入後疫情階段，疫苗是防疫重要物資，就目前國內疫苗生產來看，GMP核酸製造廠的建立，是疫苗生產相當重要的步驟，希望透過這次合作，協助業者生產提高至GMP藥廠等級，協助國產佐劑的開發。

林啟萬認為，工研院協助基龍米克斯打造GMP核酸合成廠，可藉由擴增產能與設備升級，供應國產疫苗核酸佐劑，加速國產疫苗研發生產外，未來也能與國內外藥廠合作，進行核酸藥物的研發與生產，預計年底完成建廠並開始檢驗製程確效，期2022年第三季正式生產。

基龍米克斯總經理江浚錡指出，目前台灣通過GMP評鑑的藥廠有200餘家，但缺乏GMP認可的核酸合成廠，新冠肺炎疫情使全球疫苗需求大增，國產疫苗以生產蛋白質次單元類型疫苗為主，所需的核酸佐劑，現階段尚無業者有能力自行生產GMP等級原料供貨，完全仰賴進口。

各國面對疫情紛紛強化疫苗製造能力，而疫苗製造的關鍵之一正是「佐劑」，對於「次單位疫苗」和「去活化疫苗」這兩種疫苗來說，佐劑不僅可讓疫苗打入人體後更有效果，需要的劑量也更少。

江浚錡說，目前國產新冠肺炎疫苗，是使用蛋白質次單元疫苗技術，因此需添加佐劑作為輔助，因疫苗廠多是跨海向歐美訂購佐劑，成本負擔很重，協同工研院的輔導，升級該公司現有技術，發展GMP核酸合成產品，是現階段最重要的方向。