台中市府因應數位資訊浪潮提出「台中e指通」措施，進行線上數位市政整合，欲提供便民的資訊服務。市議員朱暖英說，隨著政府數位化的腳步，市府推出相關APP或是服務網頁，反而是越來越多，也更讓人眼花撩亂，民眾往往都要花時間查找及下載程式，才能找到合用的資訊服務項目。研考會主委吳皇昇說，台中e指通就是要整合各APP。

朱暖英指出，既然市府推行數位資訊服務，最大的目的就是要「便民」。但市府共有29個一級機關，就推行了16款APP，平均每2個機關就有1款APP程式，而且民眾查公車、查稅金、申請社服服務、參加抽獎活動⋯等等，都要再去下載有關的App。

朱暖英表示，更何況不是每個app都好用，像購物節所推的App瞬間爆量就無法使用，這不是今年才這樣，去年也這樣，像這樣早就該解決了。民眾還不見得能夠，找到自身堪用的APP。但市府現在又要推行台中e指通，卻沒將舊有的APP功能整合進來，達到「數位服務單一窗口化」的功用，實在不比1999方便。

朱暖英認為，既然數位資訊服務的最終目的是要便民，所以能減少民眾在操作上的困擾；且能夠透過市政E化的資訊整合，精簡APP數量，減少維護管理的支出。不然，數位服務窗口反而是五花八門，根本又和過去市府力行，實體服務單一窗口化大唱反調。如果此次台中e指通，如不能將其數位資訊功能，一併化零為整，這樣的新措施只會讓市府花錢又不便民，市府的數位資訊措施，就如同虛設而已。