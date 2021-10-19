近兩年台灣股市彷彿坐上雲霄飛車，跌破9千點又一路飆破「萬八」，開啟一波全民投資熱潮，證券開戶創歷史新高，熱錢大舉湧進股市，不少人也隨多頭漲勢嚐到甜頭。但今年第三季以來，行情上沖下洗，操作難度變高，如何守住好不容易賺來的一桶金，成為大眾投資人的共同難題。

磊山保經業務總監葉俊暉分析，疫情衝擊經濟，各國政府紛紛端出刺激政策救市，導致股市在這波熱錢下創歷史新高，不過近期國際經濟情勢變化大，造成股市出現波動，而美國聯準會（Fed）也因為通膨因素可能提前升息的腳步，因此近幾個月，市場都會因為一些風吹草動而有不小的震盪。

葉俊暉認為，台灣股市屬於淺碟市場，受世界各國的影響不小，以自己近期接觸或服務的專業投資人來說，不少已經縮小持股部位，暫時呈現觀望，因此建議民眾若有獲利可以先入袋為安，配置上則由風險性資產轉往相對保守的金融工具。

葉俊暉進一步指出，相對保守的配置不外乎儲蓄定存，若想追求多一些投資效益，可配置穩健型的基金或債券型基金，或搭配近期相當熱絡的投資型保單，參與市場投資收益，但必須留意該類型保單由保戶自負盈虧，配置上要評估自身的風險屬性。

而目前新台幣兌美元匯率仍屬相對強勢，葉俊暉認為，美元也是現階段適合布局的資產之一，可搭配美元儲蓄險，在相對便宜時購入，並善用儲蓄險的鎖利效果配置核心資產，未來美元走強時，有機會匯率與利率雙賺，達成資產增值及強化保障的目標。

葉俊暉強調，投資難免有賺有賠，若手邊已賺得一桶金，建議先訂出花費目標，例如數年後有買房換房、創業、退休等必要開銷，代表這一筆核心資產不能受市場波動風險影響，應該先進行長期且穩健的配置。

磊山保經提醒，金融工具風險各異，可諮詢專業人員建議，依據自身需求與風險承受力訂定階段性策略，有紀律的執行，提前規劃未來美好生活。