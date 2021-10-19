台灣網球女將謝淑薇17日才在印地安泉網球賽女雙奪冠，也讓她和比利時籍搭擋梅騰絲（Elise Mertens）順利取得今年11月移師墨西哥瓜達拉哈拉的WTA年終賽女雙參賽資格，是謝淑薇生涯第4度進入WTA年終大賽。

謝淑薇放上與梅騰絲確定收下年終賽女雙資格的合照，並說：「墨西哥年終賽我們來啦！印地安泉冠軍後，我跟愛麗絲（梅騰絲）也確定入圍年終總決賽。」

謝淑薇在2013年、2014年曾兩次和中國大陸彭帥前進WTA年終賽，分別帶走女雙冠軍、亞軍，2019年與捷克史崔可娃（Barbora Strycova）聯手打下WTA年終賽女雙亞軍，今年因為史崔可娃懷孕、退休，謝淑薇從今年5月起改和梅騰絲合作，兩人陸續在溫布頓錦標賽、印地安泉網球兩站大賽女雙奪冠。

梅騰絲連續兩屆參加WTA年終賽女雙，她和謝淑薇都是彼此第3位一同晉級年終賽的搭擋，賽事預計11月10日起在墨西哥第2大城瓜達拉哈拉的泛美網球中心點燃戰火，雙打8組取得資格的組合，會先進行小組單循環賽，分組前2晉級4強。