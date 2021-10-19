嘉義市某私立中學高二張姓女學生，17日與相差18歲的同校兼課連姓男老師疑似相約輕生，昏迷在車內，張姓少女當天搶救無效，今早傳出男老師宣告不治，師生雙亡，雖然兩名當事人都死亡，嘉義地檢署仍表示會盡可能還原案情。

16歲張姓女高中生與34歲連姓男老師17日被家人發現昏迷在一輛出租車內，少女送醫不治，男老師急救後恢復生命徵象，但生命徵象不穩定，今早9點50分宣告死亡，由於女學生就讀學校日前才針對兩人關係進行性平訪談，警方懷疑兩人因師生戀被揭發而輕生，但也不排除有加工自殺可能性。

女學生叔叔昨向媒體表示，侄女從車子被救出時，右額頭有疑似撞擊印記，送醫急救時被驗出疑似服用多種藥物，從種種跡象研判，質疑侄女遭到加工自殺，希望檢方查明真相，目前檢方預定20日解剖張女時程不變。

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