民進黨立委黃國書坦承過去曾擔任線民，宣布退黨。台北市議員羅智強指出，民進黨大肆炒作此事，又想消費國民黨30年前是威權政黨的老哏，他怒嗆「滾！」並稱要討罪，先去找佔盡威權國民黨好處的蔡英文，更指民進黨有兩位「線民黨主席」。

羅智強今（19）日在臉書指出，情治單位養政治線民滲透在野，正是威權時代國民黨受人詬病非議之處，所以國民黨下台了，但事實上，威權時代滲透在民進黨裡的線民，黃國書只是小咖中的小咖。

施明德過去公開說過，民進黨曾出過兩個「線民黨主席」。更別說是否還有許多現在位居要津者，以前就是國民黨的眼線，因此羅智強要問已經執政的民進黨，完全執政，資料完全掌握，為什麼只公布黃國書，把其他的人都「塗白藏起來」？可不可以公布那兩個「線民黨主席」的資料。

羅智強指出，說穿了就是一個雙標把戲，民進黨想鬥爭誰、想搶誰的位子就把那個名字公布出來；民進黨想保護誰，就用「立可白」把名字蓋起來。羅喊話，有本事把威權國民黨放進民進黨的線民通通公布，特別是那兩位「線民黨主席」，讓他們一起見光死。

羅智強更批蔡英文是「喝著威權國民黨奶水長大的政治權貴」，在國民黨威權時代被重點栽培，一路享受黨國給她的榮華富貴，當時她從沒說過一句批判威權的話，2016年甚至還留下一句名言，「威權時期不是大家都選擇服從嗎？」

羅智強點名蔡英文，指她是「喝著威權國民黨奶水長大的政治權貴」。（圖／本報系資料照）

等到國民黨失去政權，羅智強說，蔡英文是第一個跳船投靠民進黨的政治菁英，繼續當她的風光大官，所以說穿了，蔡英文就是十足的政治投機份子，而她心中最緬懷的正是威權的國民黨，這也是為什麼她上任後關掉中天新聞台、把城中城受害者家屬的聲音「消音」、把監察院變成東廠，更閹割蔡同榮一輩子都在推動的公投，還用社會秩序維護法到處查人民水表；他認為，「蔡英文所有的作為，都在打造一個號稱民主卻反民主的新威權政黨」。

羅智強也說，政黨就像一道河流，30年前的國民黨和30年後的國民黨，雖然名字一樣，但河流裡的水早已不同，30年前的國民黨是威權政黨，但經過三次政黨輪替，30年後的國民黨早已成為民主政黨，若要問30年前國民黨的威權之罪，應該去向得過國民黨威權好處的蔡英文討，如果要討伐沒拿過威權國民黨半分好處的羅智強，就一個字：滾！