國防部今舉行線上記者會，媒體提問前參謀總長黃曙光曾抽考台船有關潛艦工程繪圖，並詢問相關進度，但台船似乎不是那麼清楚；另傳台船人才流失和專責潛建國造的團隊人事異動頻繁，請問國防部對潛艦國造進度是否有效掌控？國防部表示，目前「潛艦國造」進度均依計畫節點順利進行當中，在立法院以及監察院的監督下，海軍司令部會落實管制台船公司依法、依約完成「潛艦國造」的任務，持續強化我海軍的戰力。

另國防部長邱國正日前在立法院曾說，有關潛艦國造案，他每兩周聽一次報告。

另中共曾在8月份發射極音速飛彈，請問國防部有無掌握？國防部表示，對於中共在軍備及先進能力方面發展的狀況，國軍均會嚴密掌握，這也是國軍的本務工作。同時，也會進一步研判，以研擬發展相對應的策略及能力，維護國家安全。

有關空軍近期正進行「天龍操演」，請問該操演之目的及驗證課目為何？國防部表示，「天龍操演」是空軍年度的戰術總驗收，驗收對象包括飛行部隊以及地面部隊，內容主要是因應當前的敵情威脅，以及防衛作戰需求的重要訓練項目，空軍各聯隊均非常重視，也都全力以赴，希望在此項年度重要的演習期間，爭取最好的成績。