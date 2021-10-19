三項評比麥當勞均掛零。（李柏澔攝）

動物福利成為這世代新的道德議題，而飽受爭議的「籠飼」將母雞關狹窄籠子，對母雞身心的虐待與動物福利背道而馳。台灣動物社會研究會針對5大國際連鎖速食業做出評比，結果顯示，在台灣速食佔比合計過半的麥當勞與摩斯漢堡，至今尚未提出善待動物的政策與轉型，和其他宣示將停止籠飼雞蛋的業者相比，龍頭反成了吊車尾。

台灣動物社會研究會今日召開「五大國際連鎖速食業，蛋雞動物福利評比良心揭曉」記者會，研究員兼發言人寸舫筑表示，非籠飼有平飼、放牧兩種，當中有棲架、沙浴等設備，供雞隻抓握啄食，生長環境友善，但是籠飼無論是豐富籠還是格子籠，都是狹小的籠子塞進許多母雞，焦躁不安彼此踩踏，對動物身心都是虐待。

台灣動物社會研究會今年發起「和母雞一起飛」倡議行動，針對5大國際連鎖速食業「是否制訂非籠飼雞蛋採購政策(50％)」、「台灣落實的期程是否與國際多數門市同步(30％)」、「非籠飼雞蛋使用現況(20％)」三大項目進行評比。

上述三項評比顯示，SUBWAY以80分位居第一；漢堡王、肯德基以60分並列第二，摩斯漢堡從原本積極引進非籠飼雞蛋，到後來不進反退僅拿10分，麥當勞則三項掛零。

寸舫筑說，摩斯漢堡2015到2018年使用非籠飼雞蛋比例不斷成長，更在其CSR報告書中大篇幅支持蛋雞動物福利，但從2019年開始卻明顯退步，2020年使用量甚至不到2017年的一半；麥當勞連續6年都以持續評估為由迴避，成為虐待產蛋母雞第一名，「麥當勞身為速食龍頭卻無視籠飼蛋雞的生存處境，是不是看不起台灣消費者？」

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，針對有訂下停止使用籠飼蛋期程的業者，既然政策承諾上和國際同步，研究會將從旁提供協助，落實對經濟動物的善待與尊重。