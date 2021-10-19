大陸女星范冰冰在2018年經歷陰陽合約風波，重創形象和演藝事業，儘管范冰冰積極復出演藝圈，無奈范冰冰形象和聲勢已大不如前，不過她私下一舉一動仍是外界焦點，范冰冰日前就曬出一張自拍，她沒開濾鏡、沒開美顏，40歲真實顏值全曝光。

照片中，范冰冰身穿粉紅色連帽運動外套，她一手撐著頭、對著鏡頭露出酷笑，范冰冰肌膚白皙、光亮，臉上看不出細紋，高顏值相當吸睛，范冰冰自拍照獲得網狂讚：「這次自拍不錯」、「這張自拍好評，繼續努力」、「穿得休閒真的巨(超）好看」，還釣出范冰冰得意直呼：「無濾鏡無美顏！」

范冰冰曬無濾鏡、美顏自拍，大方曝光40歲真實顏值。（圖／取材自范冰冰微博）

范冰冰曬無P自拍，讓她40歲不科學真面目全曝光，絕佳狀態相當不科學，其實，范冰冰不只有高顏值，私下相當親民的她，日前就被直擊，獨自坐路邊台階等朋友，范冰冰還和網友還對視了一眼，網友直誇范冰冰很漂亮、有氣質，網友也拍下野生范冰冰正面顏值，只見范冰冰肌膚白皙透亮，五官相當精緻，狀態極佳的范冰冰輕鬆駕馭網友的無P照。

野生范冰冰坐路邊台階。（圖／取材自新浪娛樂）

儘管范冰冰積極復出演藝圈，無奈范冰冰形象和聲勢已大不如前，不過她私下一舉一動仍是外界焦點，無奈范冰冰屢次因發福身材而被指懷孕，范冰冰對於自己被形容是「巨肚」、「腰身粗 像懷孕」，她日前也則幽默闢謠：「是誰在詆毀我！」高EQ澄清有喜傳聞。