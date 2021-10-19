新冠病毒不斷變種，各國冀望混打疫苗能提高保護力，相關研究也紛紛出爐，精神科名醫沈政男分享最新的瑞典混打保護力研究，為史上第一篇混打的實際保護力數據，保護力從最高到最低，依序是2劑莫德納、AZ+莫德納、2劑BNT、AZ＋BNT、2劑AZ，但沈政男認為，針對對抗Delta變種，AZ+莫德納還是最強，贏過2劑莫德納。

沈政男表示，日前剛出爐，還熱騰騰的瑞典混打疫苗保護力研究，不是在實驗室驗抗體，而是在現實世界中的保護力，也就是實驗對象完整接種2劑疫苗後，感染新冠肺炎的統計數字，來研究疫苗有效性，同時是史上第一篇混打疫苗後的實際保護力數據。研究顯示疫苗保護力，從最高到最低的排名為2劑莫德納、AZ+莫德納、2劑BNT、AZ＋BNT、2劑AZ。

圖為瑞典的混打疫苗保護力研究數據，保護力分別為2劑莫德納87%、AZ+莫德納79%、2劑BNT78%、AZ＋BNT67%、2劑AZ50%。(翻攝自 刺胳針網站)

沈政男表示，瑞典的實驗主要是比較AZ混打莫德納或BNT與打2劑AZ的保護力，平均突破性感染時間是在今年7月，至於兩劑莫德納與BNT的數據則是拿先前文獻參考，突破性感染時間在今年5月，兩者差了兩個月。而瑞典盛行Delta變種是在今年6月以後，也就是說，瑞典實驗的混打數據幾乎是對抗Delta，而打兩劑mRNA疫苗(莫德納、BNT)時，當時流行的新冠肺炎頂多一半是Delta病毒。

沈政男表示，從瑞典研究可以看到，AZ＋莫德納對抗Delta的保護力是79%，而兩劑莫德納對抗Delta的保護力是76%，因此AZ+莫德納仍是最強組合，不輸給兩劑莫德納，這不是他隨便說說而已。

同時，沈政男表示，AZ＋莫德納的保護力對Delta來說，比兩劑AZ高了將近三成，因此指揮中心說11月可能開放BNT混打，但其實莫德納如果到貨量夠，也應該開放莫德納混打，讓大家取得最好的保護力。