雲林縣長張麗善19日訪視本學年啟用的土庫鎮馬光國小附幼。（周麗蘭攝）

土庫鎮馬光國小附幼19日舉行揭牌啟用儀式。（周麗蘭攝）

為鼓勵縣民生育，雲林縣府廣設國小附設幼兒園，利用閒置教室改造，全縣原本27所國小設有附幼，預計2023年將增加到50校。雲林縣長張麗善19日訪視本學年啟用的土庫鎮馬光國小附幼。

馬光國小運用國教署及縣府經費補助，整建廁所、改善外部環境、整修內部設施整修、採購全新設備，在建築師巧思設計下，有海洋風的幼兒專用廁所、草原風的教室，以及各式各樣幼兒教學設備，目前開設幼幼班、中班、大班共3班，有20名小朋友，招收上限是72名。

縣長張麗善表示，雲林縣呈現高齡化、少子化的兩極化，為減輕青年朋友的負擔及壓力，生育津貼加碼補助、增加非營利幼兒園、鼓勵私立幼兒園準公共化、增設國小附設幼兒園。

張麗善說，眾多措施都是希望增加更多下一代，有更多新生兒讓台灣更有希望，回到母校馬光國小參與附設幼兒園揭牌典禮非常感動。

教育處長邱孝文表示，雲林縣私立幼兒園參與準公共化方案的有55所，占所有幼兒園的8成，名列全國第一；縣府鼓勵國小廣設附設幼兒園，全縣原本27校設有附幼，到後年（112年）將增加到50校。

邱文表示，至於在各國小設置的非營利幼兒園，也就是公辦民營，明年也還會增加10所。