《櫃買市場》利統申請上興櫃 11:442021/10/19 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 利統(1293)送件申請上興櫃。 利統成立於83年12月，主要業務為保健食品(含原料)研發及銷售、植物用保鮮劑(乙烯阻斷劑)研發及銷售動物、植物促長調節劑研發及銷售，董事長兼總經理為張天鴻，目前股本為1.19億元，今年上半年合併營收為2.23億元，稅後盈餘為1858萬元，每股盈餘為2.89元。 台灣國際遊艇展 明年3／10登場 證交所副總經理 羅贊興：制度與時俱進 活絡資本市場 #利統 #研發及銷售 #櫃買市場 #興櫃 #送件申請 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 攜手寬量國際！證交所辦引資會 聚焦新創企業 04:102021/10/19 證券．權證 券商公會新金委員會召集人 吳仁傑：多管齊下 排除權證降稅疑慮 04:102021/10/19 財經要聞 社評／搶進CPTPP 台灣落後一截 04:102021/10/19 焦點新聞 中華電5G智慧醫療 導入榮家長照 04:102021/10/19 財經焦點 定期定額台股 金管會：暫不須提減稅鼓勵 04:102021/10/19 金融．稅務 半導體積弱不振 台股力守月線 04:102021/10/19 財經要聞 巨生醫19日每股35元掛牌興櫃 09:302021/10/19 財經 豐興 調漲本周廢鋼、鋼筋價 04:102021/10/19 證券．權證 力麗觀光線上旅展開跑 住宿券買六送一 09:102021/10/19 生活 櫃買中心總經理 李愛玲：債券相關商品交易熱 亞太領頭羊 04:102021/10/19 財經要聞 觀念平台－獨董不能成為ESG永續行動的缺席者 04:102021/10/19 專題周報 財經熱門新聞 鋼鐵、航運、面板股 業績好為何漲不動？1數字揭內幕 - 財經 台積電、英特爾領先！三星彎道超車想破頭 少主曝新動作 - 財經 英特爾執行長頻喊話贏回芳心 陸行之澆冷水：別癡心妄想蘋果會回頭 - 財經 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 陸高級晶片大突破！阿里公布自研5奈米晶片「倚天710」 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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