利統(1293)送件申請上興櫃。

利統成立於83年12月，主要業務為保健食品(含原料)研發及銷售、植物用保鮮劑(乙烯阻斷劑)研發及銷售動物、植物促長調節劑研發及銷售，董事長兼總經理為張天鴻，目前股本為1.19億元，今年上半年合併營收為2.23億元，稅後盈餘為1858萬元，每股盈餘為2.89元。