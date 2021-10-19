高教工會今指控，過去25年來，有33位從教育部退休的高官轉任私校當「門神」，影響大學學術探討，學校為達到績效而不斷動員師生去做一些事情，造成校園「過動」現象。教育部對此表示，已積極研議並落實相關措施，減少退休人員離職後再任私校情形。

高教工會表示，教育部長潘文忠曾於2016年表示，將修改《教育部組織法》，限制高教及技職司長以上官員離職或退休後，於3年內不能轉任私校董事或校長。但這些年來，「私校門神」問題不但未解，還更嚴重。

高教工會理事長周平表示，教育部和科技部有很多競爭型獎補助，私立大學位為了取得更多資源，就找來瞭解政府行政作業的教育部退休官員前來任職，以充當「門神」。這些門神充滿了績效主義，為了達到指標，學校就不斷動員師生辦座談會或去聽研討會，原本應該安靜的校園，現在都很「過動」；同時，這些人也影響到年輕博士進入大學任教的機會。

高教工會秘書蘇子軒表示，過去25年來，有33位教育部退休高官轉任私校，其中包括7位前教長、12位前次長、10位前司長、3位前主秘及1位會計長。

高教工會舉例，前教育部長吳清基，現在是台北政經學院、明道大學以及輔英科技大學董事；前政務次長呂木琳新任南開科技大學董事以及大同大學講座教授；前政務次長陳德華，現在是台北政經學院執行長、以及台灣首府大學、景文科技大學與東方設計大學的董事。

高教工會要求教育部與民進黨政府立刻重啟真正能杜絕門神的「旋轉門條款」之制定，他們提出兩點訴求：一、立即制定禁止教育部官員離退後至私校擔任「各種有給職」的旋轉門條款；二、現任的所有教育部官員應公開宣示退休或離職後不至私校任職！

不過高教工會指控的33人，幾乎都是前朝官員，他們在蔡英文政府執政前就離開教育部，之後轉任私校，並未違反法律。

教育部表示，根據現有規定，退休公務人員、公立學校教職員及軍職人員，如再任私立學校職務且支給待遇超過法定基本工資時，應停止領受月退休金，教育部退休高階主管人員亦受上開法律規定的限制。

教育部表示，近年退休軍公教人員轉任私校人數已呈減少趨勢，由106學年度之1855人，降至110學年度1004人，降幅達45％，教育部未來並將持續落實相關措施，以減少再任私校情形。