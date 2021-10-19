《紐約時報》報導，美國FDA預計將宣布開放讓民眾在接種第3劑加強針時混打不同廠牌的疫苗。

《紐約時報》（New York Times）報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）預計本周就會宣布，開放讓民眾在接種第3劑加強針時混打不同廠牌的疫苗，據悉FDA不會指名民眾接種特定廠牌，不過最新研究顯示，嬌生混打莫德納疫苗後，受試者體內的抗體濃度暴增76倍。

《紐約時報》18日引述消息人士報導，美國FDA預計將於20日晚間批准莫德納及嬌生疫苗的追加疫苗，屆時可能批准民眾混打疫苗。

據悉FDA不會指定民眾在追加第3針時混打特定廠牌的疫苗，不過仍會建議，如果可行，民眾盡量施打同廠牌的疫苗作為加強針。

《紐約時報》指出，FDA開放混打的政策意義在於讓供應商自行決定提供不同廠牌的疫苗，數周以來各州衛生官員一直要求賦予供應商這項自由。

FDA開放混打疫苗，先前已可看出端倪，15日FDA專家會議上公開的研究顯示，接種1劑嬌生疫苗的民眾，若後續再追打1劑莫德納疫苗，15天內抗體濃度上升了76倍，相較之下，追打1劑嬌生疫苗的民眾，抗體濃度只上升4倍。

這項混打疫苗研究是由美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）進行，研究也發現，接種嬌生疫苗的民眾，補打1劑輝瑞/BNT疫苗後，抗體濃度上升的幅度也高於追打嬌生疫苗，但是低於混打莫德納疫苗的組別，研究因此表明，施打嬌生疫苗的民眾，後續再混打莫德納，可能會受益最多。

不過專家也強調，這項研究的樣本數不多，觀察期也偏短，此外，研究也只觀察抗體濃度的變化，研究人員不建議以此得出哪一種混打組合的效果更好等結論。

美國FDA於9月底批准讓65歲以上長者、重症高風險、以及工作有較高染疫風險的3大族群，在完成施打第2劑疫苗6個月後追打第3劑BNT疫苗。FDA專家小組上周也建議批准施打莫德納及嬌生疫苗的加強針，不過針對莫德納疫苗，專家小組只建議追打半劑、50微克。

FDA預計本周三晚間就會正式批准莫德納及嬌生疫苗的加強針，美國疾病管制暨預防中心（CDC）的專家小組21日也將針對加強針議題開會討論。

美國國家衛生研究院的研究是讓受試者追打完整一劑的莫德納疫苗，如果開放混打疫苗，目前尚不清楚美國主管機關將如何建議民眾混打莫德納疫苗時的劑量。

數周來，美國各州衛生官員持續呼籲在接種第3劑時開放混打疫苗，主要有供應問題、民眾選擇、方便政府作業等3大原因。例如有些州BNT、莫德納疫苗的供應量遠高於嬌生疫苗，讓民眾追打BNT、莫德納疫苗會更方便；有些民眾先前施打疫苗時已經出現不良反應，是否再接種同廠牌疫苗，也是問題。