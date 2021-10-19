國際油價近期漲不停，每桶突破80美元大關，創下7年新高，主計總處日前公布9月消費者物價指數（CPI）年增率達2.63％，持續突破2％，且創下逾8年半最大漲幅，通膨壓力已是現在進行式。國民黨團今(19)上午召開記者會，呼籲蔡政府務必苦民所苦，在節節上漲的物價中，「立即凍漲油價」。

國民黨團總召總召費鴻泰表示，近期國際油價漲的非常兇，尤其本周一95無鉛汽油一口氣漲了8角，來到每公升31元，台灣9月份消費者物價指數(CPI)高達2.63％，相對於美國5.4％、歐盟3.4％看起來還算不高，但仍是國內消費者物價指數(CPI)的新高。費鴻泰指出，縱使外銷數字亮麗，但國內內需產業並不樂觀，因此，國民黨團強烈建議行政院盡速做出「凍漲油價」苦民所苦。

本土疫情逐步解封後，國內物價節節高漲，加上近日國際原油持續上漲，汽油價格也頻頻創高。國民黨立法院黨團副書記長李德維（左起）、總召費鴻泰、立委賴士葆19日召開「通膨風暴來襲 立即凍漲油價」記者會，呼籲民進黨政府應苦民所苦，凍漲油價，讓民眾生活有小確幸。（劉宗龍攝）

國民黨立委賴士葆表示，92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31元、98無鉛汽油每公升33元，過去小轎車加滿油大約1千元出頭，最多不超過1200元，9月份開始，沒有1500元是無法加滿油箱，政府官員或許無感，但是小老百姓非常清楚，油價悄悄上漲了。

賴士葆進一步指出，油價上漲帶動物價波動，民眾常吃的餃子，在不同城市、區域上漲的幅度也有所不同，顯然內需產業能量仍舊不足，許多商家依舊嗷嗷待哺，尤其餐飲業緩步復甦當中，但復甦的過程中，民眾也發現物價也跟著漲起來，都跟國際原油價格上漲有關。

黨團副書記長李德維表示，過去在台北市100元以下的雞腿便當比比皆是，現在要買得到100元以下雞腿便當已經非常不容易，至少110元起跳，甚至高達130元，尤其可見油電價格對日常生活影響層面有多麼的大。

李德維表示，呼籲蔡政府苦民所苦，在疫情下，適度調控油電價，讓民眾在獲得基本工資和時薪調漲的小確幸之下，免於被因油價上漲造成物價節節上漲，相互抵消。