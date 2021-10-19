國內推動新創產業發展，蔡英文總統今天承諾，政府會成為大家最好的後盾，持續整合資源，鼓勵創新研發，努力打造台灣成為「創新之島」，未來我們要把台灣的創新實力，落實到各個產業領域，並擴大市場，尋求更多的合作商機。

蔡英文總統今天出席「國家新創品牌NEXT BIG發表會」，她首先恭喜九家得獎企業從台灣新創團隊脫穎而出，成為第一批代表台灣站上國際舞台的指標性新創企業，強調這些企業不但是台灣新創的一時之選，也會是台灣與國際接軌的最佳先鋒。

蔡英文指出，台灣的創新實力近年來非常受到國際矚目，今年最新的瑞士洛桑管理學院（IMD）發布的世界數位競爭力調查評比，台灣排名第8，也是台灣首度擠進全球前10名。在全國平均總研發人力這項目，台灣獲全球第一。

她說，台灣有這樣的成績，一方面是國家規劃出全方位的產業戰略藍圖。另外一方面，也需要最優秀的創業家，共同為台灣新創事業展開更多的可能性。政府也積極改善投資環境，修正相關法規，並且開放市場，形成新創走廊，讓企業和人才能有更好的發揮空間。

蔡英文指出，這樣的環境，吸引了很多成功的創業家從海外回到台灣，包含youtube創辦人陳士駿也從矽谷回到台灣，進駐台灣科技新創基地，協助國內新創能鏈結更多國際資源，也讓國內的新創激盪出很多不一樣的火花。

隨著AI5G和AIoT的快速發展，她強調，政府已在今年啟動亞洲矽谷2.0的計畫，我們也整合出各部會的資源，國發基金從2017年推出的創業天使投資方案，到今年10月15日總共通過了155家企業；政府推出600億青創貸款，並宣布再加碼250億；金管會也開設「創新雙板」，這些資源都是為創業家提供多元資金的來源管道，也能加速推動新創事業的發展。

她說，有政策的支持，也需要有更多的創業家透過創意和行動力，繼續為台灣的新創事業開拓疆土，今天入選的九家企業，就是台灣第一批的新創國家隊，是台灣下一個世代的創業的典範，其中包括AI、電商、綠能等等，顯示台灣的新創已經有很多元的發展。

蔡英文強調，這些創辦人雖然不一定在台灣出生成長，卻都選擇從台灣出發，走向國際，這是台灣的榮幸，政府會成為大家最好的後盾，持續整合資源，鼓勵創新研發，努力打造台灣成為創新之島，未來我們要把台灣的創新實力，落實到各個產業領域，擴大更大的市場，尋求更多合作商機，「我們一起努力」。

蔡英文離開會場時，媒體也喊話詢問是否會到台中挺即將面臨罷免案的陳柏惟？不過蔡英文僅微笑未回應。