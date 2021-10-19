座落於桃園市大園區橫山書法藝術館，是台灣首座以書法藝術為主題的場館，22日即將開幕，試營運限期免費入場，開館周更將有戶外展演連5天不斷電。

文化局表示，開館首展「飛墨橫山－橫山書法藝術館開館國際書藝展」將從22日展至2022年1月6日，由華梵大學藝術設計學院院長黃智陽擔綱策畫，探索書藝創作的時代趨勢和美學思維，更邀集中國、香港、台灣、日本、韓國、德國、芬蘭等地51位藝術家展出，為橫山書藝館拉開序幕。

文化局指出，10月30日、31日將舉辦「墨作．墨象．『非』書法：東亞書藝的當代性」開館國際論壇，由國立台灣師範大學美術學系系主任白適銘規畫開館國際論壇，聚焦於墨，提出書法與「非」書法的體察與辯證，將於橫山書法藝術館書藝講堂辦理實體論壇，並開放線上同步直播。

另外，橫山書法藝術館串聯桃園在地藝術空間，舉辦「書藝平行展」，桃園市兒童美術館舉辦優墨書藝兒童教育展， 暖身策畫書藝主題特展，透過不同的策展形式吸引不同年齡層的觀眾。

文化局提醒，橫山書法藝術館22日至26日開館周，將邀請優人神鼓等13組知名國內表演團隊及在地優秀演藝團體，在橫山書法藝術館戶外公園，帶來連續5日的精彩演出。

開館展期間22日至2022年1月6日免收費，未來門票收費為全票100元、半票50元條件須為桃園市民、18歲以上在校學生、軍警消或教育文化機構志工；免票資格為18歲以下65歲以上、身心障礙、低收入戶、導遊、志願榮譽服務卡志工等。