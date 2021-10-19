小米集團董事長雷軍今（19）日在投資者日上宣佈，小米造車及團隊各項工作的進展都遠超他的預期，預計小米汽車於2024年上半年正式量產。

雷軍表示，做汽車業務並不是為「出風頭」，現在電動車已從機械產業轉變為資訊產業，加上有同行都已經在做，小米不做就會被淘汰。小米從智慧手機到智慧家居及智慧辦公，屬全智慧生態，若跟電動汽車好好整合的話，將有極強的擴張性。

根據澎湃新聞報導，或受此消息影響，19日小米集團股價大漲超過5％，截至盤中報在每股22.5港元。

回顧今年9月1日，小米汽車有限公司正式註冊成立，註冊資金100億元人民幣，由小米董事長兼CEO雷軍擔任法定代表人。

據小米方面表示，從宣佈造車至正式註冊公司的5個月間，小米汽車團隊進行大量用戶調研和產業鏈考察，調研訪談2000多次，拜訪並深度溝通交流了10多家業內同行和幾十家產業合作夥伴，並搭建起近300人的團隊。