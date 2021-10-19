「治喪有空間才有尊嚴」市議員陳文政今天在台中市議會質詢說，自106年醫殯分流上路加上台中實居人口不斷增加，崇德殯儀館早已超出負荷；小靈堂區擁擠不堪、毫無隱私，加上館內動線雜亂，讓許多民眾寧願花大錢找民營的殯葬會館。民政長吳世瑋說，台中人口增幅速度超乎預期，殯葬服務的需求也不斷上升，會朝議員建議的方向來努力。

台中市議會今天進行專案報告，市議員陳文政要求市府即刻改建崇德殯儀館，解決台中市民治喪空間不足的問題。

陳文政說，醫殯上路前有5年的準備期，但台中崇德殯儀館的準備就是冰櫃不夠加冰櫃、禮廳不夠加禮廳，長年缺乏整體規劃，導致現在館內動線雜亂，先人靈柩甚至與家屬動線重疊。

其中小靈堂區重新規劃後更顯擁擠不堪，讓部分家屬覺得治喪空間毫無隱私，便往外尋找民營的殯葬會館，導致行政單位更難管理，也引發住商區民眾的反彈。陳文政強調，殯葬會館的風氣是從台北開始出現，起因就是雙北都會區治喪空間不足，台中已經有日益嚴重的趨勢，籲市府要積極面對、解決問題。

陳文政表示，崇德殯儀館是台中服務量最大的殯儀館，也是舊市區中唯一的殯葬用地，應盡速原地改建升級，朝立體化、現代化、專業化的方向進行改建。盧市長可以將肉品市場原地轉型，相信一定也有能力將崇德殯儀館原地升級，為市民打造更有尊嚴的治喪空間。

民政局長吳世瑋強調，105年崇德館服務的大體數約5500人，但今年預估可能會超過7500人，台中人口增幅速度超乎預期，殯葬服務的需求也不斷上升，會朝議員建議的方向來努力。