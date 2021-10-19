前議員之子與大馬歌手官司糾紛 楊澤祖開庭指丘沒資格告他

前台北市議員楊實秋的兒子楊澤祖，與馬來西亞籍歌手丘沁偉因架設網站產生糾紛，互控對方妨害名譽等罪，士林地院19日開庭，楊澤組否認犯罪，認為丘男有吸食毒品習慣等，消息都來自於新聞媒體，傳單內容都是事實，而且，丘本來就不應站在中華民國的土地，更沒資格提告，丘沁偉則沒有到庭。

楊澤祖日前製作傳單，在邱沁偉的住處附近散發，指稱丘有吸食毒品習慣，還偷走他的影片，並公布丘的姓名、住址等個人資料，指稱丘「欠錢、有前科」，被控違反個人資料保護法、加重誹謗罪。另外，邱沁偉也因在網路上反擊，罵楊欠錢不還、「賣淫為樂」等，被控妨害名譽等罪。

士林地院19日上午開庭，楊表示：「傳單內容都是新聞內容，我只是複製貼上，沒有加油添醋」，另外對於傳單有丘的住址等個資，楊表示，丘因為吸毒、詐欺，在台沒有居留權、身分證，根本沒有資格站在中華民國這塊土地上，更沒有資格控告他違反個資法，傳單是要提醒附近鄰居，知道旁邊住「惡鄰居」。

全案因楊否認犯罪，將移審理庭調查，另外丘沁偉的部分，下月16日再次開庭，若再傳喚不到將依法拘提。

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