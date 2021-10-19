近期銅價又飆到近前高的水準，LME銅價每噸漲破10000美元，隨著原物料價格上漲，下游需求保持穩健，第一銅(2009)第四季產品報價可望逐步回升，助益後續業績增溫。

受國際間掀缺電、限產危機，引發供給憂慮，國際銅價走揚，LME銅價站回每噸1萬美元關卡，可望帶動銅製相關產品報價上揚。

第一銅產品涵蓋紅銅片、黃銅片等，產品價格與國際銅價等高度連動。受惠銅價較去年顯著上漲，加上客戶需求增溫，今年以來營收逐季成長，第三季營收8.44億元，季增5.22%、年增52.82%，改寫2015年第二季以來單季新高。今年前三季營收23.36億元，年增42.51%。

國際銅價5月突破每噸1萬美元後，於6~9月漲多修正，10月以來受中國限電以及歐洲缺電影響，國際間掀起一波能源吃緊危機，進而影響金屬冶煉產能，但終端用銅需求續強，帶動LME銅價回升到每噸1萬美元以上水準。另外，第一銅鍍錫銅片營收占比約16%，目前錫價再創新高，也支撐產品報價。

第一銅接單到出貨約有1~3個月時間差，受到銅價在6~9月修正，預期將略影響第一銅第四季營收；但隨著第四季產品報價回升，公司出貨量保持高檔，預期有助後續營收重啟成長動能。全年受惠銅價上漲，營收及獲利將比去年成長。第一銅上半年每股淨利0.52元，比去年同期轉盈。